Lotta | Lucio Caneva su Frank Chamizo | “La sua è stata una gara superlativa”

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Sono ormai andati in archivio i Mondiali di: per l’Italia il bilancio parla dell’argento die della carta olimpica conquinei -74 kg dello stile libero. Al sito federale ha parlato il team manager azzurro,, che ha delineato il 2020 dellaitaliana alla luce dei risultati ottenuti a Nursultan. Cosìsull’argento di: “La sua èunasuperlativa, non era al massimo della condizione fisica per via di un problema al tallone e al ginocchio che sicuramente lo ha un po’ limitato. Ciò nonostante non ha mai mollato, portando a termine ogni incontro con la solita classe e determinazione. Sono fiducioso per il futuro, sia in vista degli Europei 2020 a Roma che per le Olimpiadi, chiaramente ora ci sarà da affrontare il discorso preparazione, ma il fatto di aver già ottenuto la qualificazione ci ...

