Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 24 settembre 2019) Ilsarebbe a undal sottoscrivere uncon, che a partire dall’inizio della prossima stagione diventerebbe nuovo partner tecnico dei Reds. I Campioni d’Europa in carica stanno discutendo con diversi fornitori dallo scorso anno per cercare di migliorare in modo significativo la distribuzione delle loro maglie in tutto il mondo, … L'articoloa unda un

CalcioFinanza : #Liverpool e #Nike sarebbero a un passo da un accordo record - SCUtweet : -