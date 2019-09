Il massaggiatore portatile contro ogni dolore o quasi

Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019) Alleviare i dolori, ma anche prevenirli mediante specifici processi al termine degli allenamenti, in modo da evitare noie muscolari, l’aumento della frequenza cardiaca e l’accumulo di acido lattico: questo promette Yoggi Ball, presentato dagli ideatori come un sistema per massaggi su tutto il corpo. La società canadese Polaryak l’ha sviluppato per consentire a chi accusa problemi e indolenzimenti su più aree del corpo di poter contare su un unico strumento, invece di dover riempire casa (e ancor peggio la valigia, quando si è in viaggio) di massaggiatori elettrici, sfere e rulli per combattere i singoli disturbi. Portabile, semplice da usare e conveniente, si tratta di unmodulare, che combina due sfere, manico e connettore centrale, e può essere utilizzato (anche con singola sfera) per alleggerire, in particolare, fastidi che riguardano trapezio, tendini del ginocchio, ...

