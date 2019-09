Vairanoring - A proposito di Tesla e record - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 23 settembre 2019) La Porsche annuncia che la nuova Taycan ha chiuso un giro del Nürburgring in 742 ed ecco che, un attimo dopo, arriva un tweet di Musk che smorza gli entusiasmi dei tedeschi: il prototipo della Model S Plaid (ennesima citazione di Elon alla commedia demenziale Balle Spaziali) sarebbe in grado di staccare un 720 e, sempre secondo il ceo di, con qualche aggiustamento si potrebbe scendere a 705. La notizia rimbalza in fretta sul web e diventa lennesimo spunto di discussione fra appassionati e addetti ai lavori. Perché i tempi sul giro sulla Nordschleife, da sempre, sono facilmente attaccabili per vari motivi. Primo fra tutti, talvolta sono le Case stesse che certificano la prestazione senza la supervisione di un ente super partes. E da lì partono le più disparate considerazioni in merito al livello di preparazione della vettura, alle doti di guida del pilota o al tipo di pneumatici ...

