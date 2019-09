Rogo a Sarno | minorenni i responsabili

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Redazione Cinque sono under 18, abitano in zona e hanno agito per una «bravata» Sei ragazzi sono sospettati per l'incendio sulla collina del Saretto, a(Salerno). Il gruppo, formato da cinquee un maggiorenne, è stato rintracciato dopo essere stato incastrato dalle immagini delle telecamere della zona. Ilera avvenuto venerdì notte e, complice il forte vento, le fiamme si erano immediatamente propagate costringendo, già poche ore dopo, all'evacuazione di un'ampia zona da dove erano state allontanate 200 persone. E i vigili del fuoco erano riusciti ad aver ragione delsolo la mattina seguente. Non si capisce quale oscuro motivo possa aver spinto i ragazzini a scatenare l'incendio, ma la dinamica e il movente sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. Allo stato attuale non ci sono fermi da parte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ...

