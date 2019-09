Pd | Guerini | ‘difficoltà per scissione non siano scusa per sostituire dirigenti territori’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Chi in questo momento è disorientato e indeciso sui territori deve trovare ascolto nel Pd, non un atteggiamento respingente. Se ci sono difficoltà e inquietudini per unache ha ferito tanti nostri militanti, vanno ascoltate e capite. Nessuno abbia la tentazione di usarle perqualche segretario sul territorio”. Lo ha detto Lorenzoalla Direzione Pd. L'articolo Pd:, ‘difficoltà pernonperterritori’ CalcioWeb.

APrascina : La #Scissione di @matteorenzi l'ho capita con molta difficoltà, ciò che invece proprio non capisco sono… -