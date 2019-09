Gruppo di migranti compra tute e palloni per fingersi squadra di pallavolo e imbarcarsi

Migranti : pm - ‘in Libia Gruppo criminale strutturato si occupava di sequestro e torture’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – In Libia c’è un gruppo criminale “strutturato e composto da esponenti di diverse nazionalità” che si occupava delle torture e delle violenze sulle vittime sequestrate nel carcere libico di Zawya. E’ quanto scrivono i pm nel provvedimento di fermo che ha portato in carcere tre persone accusate, per la prima volta, di tortura. “E’ soprattutto dalle dichiarazioni che ...

Migranti : Gruppo naufraghi Open Arms lascia Lampedusa in nave per Porto Empedocle : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - Un gruppo di Migranti proveniente dalla Open Arms ha lasciato oggi Lampedusa a bordo del traghetto che li porterà a Porto Empedocle (Agrigento). Qui i Migranti, tra cui numerose donne, verranno smistati in alcuni centri di accoglienza in attesa della loro destinazione.

