La chiamano sindrome del tramonto ed è un disturbo senile

Fonte : dilei

(Di sabato 21 settembre 2019) Può colpire tutti, ma gli anziani ne subiscono maggiormente gli effetti. Scopriamo in che maniera agisce sul corpo e sulla psiche ladel. Con l’età avanzata, è inevitabile modificare le abitudini quotidiane: i pasti, le ore di sonno, la pulizia e tutto ciò che riguarda la sfera giornaliera, domestica e non. Il corpo cambia e inevitabilmente lo fanno anche le azioni. Ci sono però degli effetti incontrollati, tra questi quelli che genera il calare della sera, da qui il nome didele del sole calante. In generale questo fenomeno crea nelle persone un disorientamento che avviene nelle ultime ore del pomeriggio fino alla notte. Questacolpisce principalmente le persone anziane e quelle che soffrono di demenza, con una percentuale del 10-25%. Nonostante questa patologia sia stata ampiamente studiata, ancora non si è riusciti a dare una ...

