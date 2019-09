Sparatoria a Washington | 1 morto e 5 feriti Spari a 3 chilometri dalla Casa Bianca

Usa - Sparatoria nelle strade di Washington. La polizia : “Almeno un morto e 5 feriti” : Un morto e 5 feriti in una sparatoria a Washington, a Columbia Heights, non lontano dalla Casa Bianca. Al momento non si conoscono i motivi dell’azione né se sia stato fermato l’uomo che ha aperto il fuoco. A riferirlo la stessa polizia. L’emittente televisiva Abc segnala una folta presenza di forze dell’ordine nei pressi della 14esima strada e Columbia Nw e che nella zona sono arrivate numerose ambulanze. La vittima ...

