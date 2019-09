Pisa | in un libro delle elementari si parla di piccoli rom | alcuni genitori e la Lega

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) La prima campanella dell'anno scolastico è suonata solo da pochi giorni e già sono iniziate le polemiche. In diverse scuoledisono in 'rivolta' perché, in uno dei libri di testo adottati, si racconta anche la storia di Dorin, una piccola rom. Il malcontento è stato raccolto dall’euromentare della, Susanna Ceccardi che ha attaccato: "E' assurdo. La realtà è rovesciata". Diversa la posizione dell'autore e degli insegnanti. La piccola Dorin Dorin è la protagonista delGirogirotonda, scritto nel 2003 dal giornalista bolognese Federico Taddia ed edito da Mondadori (collana Oscar Primi Junior). La piccola è uno dei tanti rom (anche se nel testo non viene definita così) che vive per strada, lavando i vetri agli incroci e vendendo fazzolettini. La sua non è una vita semplice, ma riesce comunque a trovarci il lato buono. Un giorno, però, il "suo" ...

