TV7Benevento : Migranti: storia di Luca 'io espulso ingiustamente', Questura 'No, è irregolare' (2)... - TV7Benevento : Migranti: storia di Luca 'io espulso ingiustamente', Questura 'No, è irregolare'... - crocedelizia1 : RT @SinistroTOP: ??Cos’è questa storia dei #portichiusi? Cioè, ma voi FaSSisti siete di coccio, “Noi abbiamo bisogno di migranti”. Con i #mi… -

Dalla Rete Google News

Dire

ROMA – “Prima di arrivare in Italia con i Corridoi umanitari avevo tutte le porte chiuse, non avrei mai potuto venire in Europa per studiare e avere una vita ...