“I partiti irrilevanti possono diventare igienizzanti” | ci dice La Malfa

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma. L’ultima utopia è remota. Piccolo, ma decisivo. Liberale e anticlericale. Colto ed europeista. Dopo i tentativi, sempre falliti, di rifare un partito di centro, adesso si tenta con il Partito repubblicano, ultimo rifugio degli uomini cortesi e cartesiani. Carlo De Benedetti da Lilli Gruber ha

hofattotardi : Il problema non è l’unione ma l’alleanza. Renzi è sempre stato divisivo, lo sappiamo, no? Ho amici di sinistra che… - GeaPilato : @Bennyzambetta @Marco6U @MPenikas @luigidimaio Gli altri partiti sono irrilevanti; pertanto, oltre questi, PER FORT… - PoliticaPerJedi : @eleaugusta @PlutinoNino In Europa contano i partiti europei. E lì siete marginali e irrilevanti. In Italia conta i… -