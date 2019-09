Un doodle in bianco e nero per Tin Tan | perché Google lo ricorda oggi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019), 19 settembre 2019, nel 104° anniversario della nascita,dedica unina Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, meglio conosciuto come Tin-Tan, attore, cantante e comico nato a Città del Messico ma cresciuto a Ciudad Juarez. Il soprannome Tin Tan (basato sul suono delle campane), che l’attore inizialmente non gradiva, divenne popolare e venne poi utilizzato per tutta la sua carriera. Ha spesso vestito l’abito pachuco e ha usato il gergo pachuco in molti dei suoi film. Fu una figura di spicco durante gli anni d’oro nel cinema, dal 1949 in poi. Il film del 1948, “Calabacitas tiernas”, una commedia, è stato definito come uno dei migliori del cinema messicano. Si ammalò di epatite, che degenerò in cancro. Morì a seguito di coma epatico. Ha lasciato un’eredità di oltre 100 film, 11 dischi, 2 cortometraggi e ...