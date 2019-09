Sud | Rotondi aderisce a costituzione Movimento sudisti

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma, 19 set. (AdnKronos) – Ieri pomeriggio si è tenuto a Roma il primo incontro tra gli ideatori deldeie Gianfranco, il quale ha espresso la propria volontà di aderire alladel, che, spiega un comunicato, guarda di buon occhio anche ad altri politici di “comprovata fede per la questione meridionale”, tra i quali il premier Giuseppe Conte e Mara Carfagna. Quest’ultima, si legge nella stessa nota, “piace molto al popolo del Sud che vede in lei un’esponente ‘di razza’ della vita politica, attenta alle istanze del Mezzogiorno d’italia”. L'articolo Sud:CalcioWeb.

