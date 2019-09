Renzi conferma il confronto in tv con Salvini

Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Matteocontro Matteo. E viceversa. Dopo essersi scontrati a distanza per mesi, tra insulti diretti e frecciatine non troppo velate ad ogni occasione possibili, i due Matteo della politica italiana si ritroveranno faccia a faccia per unin tv moderato da Bruno Vespa nel suo Porta a Porta.Manca soltanto l'ufficializzazione della data, ma i due leader hanno giàto la propria disponibilità. Laè arrivata dal senatore Matteo, impegnato in queste ore a conquistare qualsiasi spazio sulla stampa per far parlare il più possibile del suo nuovo progetto, il partito Italia Viva.Mi fa piacere cheabbia accettato la proposta dilanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l’omonino. Sarà divertente.L'altro Matteo, quello che da Ministro dell'Interno è riuscito a farsi fuori da solo ...

max_digiorgio : @FabioMontale D’accordo, è certamente una notizia, ma conferma quello che si sapeva da tempo. Nel senso che la scis… - Sagitta11232071 : RT @IlPrimatoN: Sondaggi alla mano, la Lega si conferma primo partito al 33% e Salvini leader più amato. FdI sorpassa Forza Italia, M5S fer… - arwen0506 : RT @IlPrimatoN: Sondaggi alla mano, la Lega si conferma primo partito al 33% e Salvini leader più amato. FdI sorpassa Forza Italia, M5S fer… -