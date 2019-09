Indagati tre uomini della scorta di Salvini

Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono Indagati per peculato d’uso e violenza privata : Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati dalla procura di Ravenna per peculato d’uso e violenza privata. Il caso era iniziato il 30 luglio, quando il giornalista di

Trento - blitz contro il narcotraffico : 19 arresti e 70 Indagati. Una rete estesa dal Marocco a tutta Italia - passando per Spagna e Svizzera : Una tonnellata di hashish e due chili di cocaina, per un valore sul mercato illecito di oltre 70 milioni di euro. Sette misure di custodia cautelare in carcere e due organizzazioni dedite al narcotraffico colpite. Sono i numeri dell’operazione condotta dalla guardia di Finanza del Trentino Alto Adige, regione che evidentemente non è più un’isola felice nel panorama criminale. Quattro persone sono state catturate in Lombardia, ...

Padova - incidente Acciaierie Venete : Indagati per omicidio colposo 5 manager. Tre aziende responsabili : “Necessità di contenere i costi” : Un anno e mezzo di indagine che ha accertato “la violazione delle norme per la tutela della salute e della sicurezza in ambiente di lavoro”. Si è chiusa l’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Valeria Sanzari, su quanto successo il 13 maggio del 2018 alle Acciaierie Venete di Riviera Francia, in provincia di Padova. Una siviera colma di materiale incandescente precipitò a causa della rottura di un perno, e la colata di ...

Ursula von der Leyen - guai in commissione : tre dei suoi sono Indagati. Cosa succederà ora : A pochi giorni dalla nomina dei commissari, Ursula von der Leyen deve già fare i conti con la giustizia. Uno dei nomi più importanti della sua lista, Sylvie Goulard, ex ministro della Difesa francese ed ex deputato al Parlamento europeo, era - fa sapere il sito politico.eu - in una stazione di poliz

Bimba nasce morta : Indagati tre medici : Giorgia Baroncini È accaduto a Nuoro. La donna aveva avvertito dei dolori, ma i medici l'avevano rassicurata. L'ipotesi di reato è interruzione colposa di gravidanza Si era recata più volte al reparto di Ginecologia e Ostetricia a causa dei forti dolori. Ma i medici l'avevano sempre rimandata a casa. "Non è ancora ora per il parto", le avevano detto i dottori che non hanno mai riscontrato anomalie. Poi il dramma. Il 31 agosto scorso, ...

