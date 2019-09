I 47 giorni del rapimento di Danilo Calonego in Libia

Febbre del Nilo - isolato il virus in un volatile nell’Oristanese. Nei giorni scorsi in zanzare nel Vercellese : Il virus della West Nile (Febbre del Nilo) è stato isolato in un volatile ritrovato morto nelle campagne di Escovedu, frazione di Usellus (Oristano). Per questo il Centro nazionale sangue ha emesso un bollettino per le misure di prevenzione ovvero l’utilizzo del test sul sangue donato. Il centro fa riferimento al ministero della Salute e opera presso l’Istituto Superiore di Sanità e svolge funzioni di coordinamento e controllo ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni : in arrivo maltempo e crollo termico : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, 17 settembre 2019, per domani, e per i prossimi giorni, fino al 23 settembre. Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi Oggi al Nord: su Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia nuvolosità irregolare in rapida intensificazione durante la mattina, con isolati rovesci o temporali associati dal pomeriggio sulle aree alpine e prealpine e con fenomeni in ...

Si inaugura il Salone del Restauro di Ferrara - tre giorni dedicati al patrimonio culturale : Servono competenze trasversali e un approccio multidisciplinare per gestire al meglio le situazioni di crisi nella conservazione dei beni culturali, come nel recente caso della cattedrale di Notre-Dame, devastata da un incendio sei mesi fa. È il tema con il quale la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, istituita dal Mibac per offrire alta formazione nel settore della gestione del patrimonio culturale, si presenta a Ferrara, ...

Singapore - allarme per qualità dell’aria dopo gli incendi in Indonesia : tra 7 giorni il Gp di F1 : L’agenzia ambientale del Singapore (National environment agency, Nea) ha certificato, per la prima volta negli ultimi tre anni, “malsana” la qualità dell’aria sul territorio nazionale. L’organismo, che ha riportato una pericolosa concentrazione di particelle pm 2,5, ha invitato la popolazione a “ridurre o portare al minimo l’esercizio fisico all’aperto“, specialmente se “prolungato e ...

Sviene per paura del sangue : batte la testa e muore 5 giorni dopo : La fidanzata se la prende con i soccorsi: "Non sono riusciti a venire a prendere Matteo con un elicottero ed è stato perso troppo tempo". Quella che sarebbe dovuta essere una crociera di divertimento e di puro relax si è trasformata in una vera e propria tragedia. Tutto è partito da un semplice taglio di un crostaceo ai danni di Matteo Sartori, ferito dal guscio di un frutto di mare mentre stava cenando. L'uomo aveva deciso di tornare in cabina ...

“Diventare geni dello studio in 21 giorni si può” : il Salvagente espone un metodo italiano certificato : Le scuole italiane sono in crisi e non da oggi. Dopo che circa 520mila studenti italiani sono stati chiamati a sostenere l’esame di maturità nel mese di giugno, le stime per il nuovo anno scolastico inaugurato in questi giorni non sono positive: si attende un calo di iscrizioni di 70mila ragazzi rispetto allo scorso anno, e la cifra rischia di assumere un connotato molto peggiore se si considerano le proiezioni dell’Istat, che prevede ...

L’attrice Felicity Huffman è stata condannata a 14 giorni di carcere per lo scandalo delle tangenti alle università : L’attrice statunitense Felicity Huffman è stata condannata a 14 giorni di carcere per aver pagato una tangente di 15.000 dollari allo scopo di garantire alla figlia Sophia un trattamento favorevole nell’ammissione all’università di Stanford. La condanna di Huffman comprende anche una

Vittorio Feltri : "Matteo Salvini aiuto - gli sbarchi di immigrati aumentati del 292 per cento in dieci giorni" : La nostra ottima Azzurra Barbuto, un cognome che fa impressione, ma non intimorisce, scrive oggi un articolo illuminante. Da quando Salvini ha lasciato il posto di vertice del Viminale, le immigrazioni sono aumentate del 292 per cento in circa dieci giorni. Un dato allarmante e preoccupante che ci f

117 giorni nella pancia della mamma morta - nata bimba sana : caso definito unico al mondo : Per 117 giorni hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, ma morta a livello cerebrale. Ora è nata una bambina sana. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno un caso rarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si ...

"L'amico Bibi spiava Trump". La rivelazione di Politico avvelena gli ultimi giorni prima del voto in Israele : Ci mancava solo il “Bibi spione” per infiammare ancor di più gli ultimi giorni di una campagna elettorale segnata da colpi bassi, accuse velenose, sparate quotidiane. Non bastava la promessa di annessione, in caso di vittoria, della Valle del Giordano e il disegno di legge (bocciato) sull’installazione di videocamere in tutti i seggi elettorali, e neanche l’accusa alle “èlite”, e agli arabi ...

Tragedia in crociera : sviene e cade da una scala della nave - muore dopo sei giorni d’agonia : Matteo Sartori, 33anne nato a Piove di Sacco e residente a Fossò, si era tagliato ad una dito durante la cena. Mentre stava raggiungendo la stanza per medicarsi è caduto battendo la testa. Il trauma cranico non gli ha dato scampo. La sua famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo.Continua a leggere

Auricchio (Comune) conferma il ritardo di 15 giorni : “È legato ad un bisogno tecnico del Napoli” : Attilio Auricchio, capo di Gabinetto Comune di Napoli è intervenuto a Radio Puno Nuovo sulla questione relativa allo Stadio San Paolo “Non siamo in fuorigioco, i rapporti tra il Napoli e il Comune sono buoni. Ho ascoltato le dichiarazioni di Ancelotti in conferenza, non credo che uno come lui possa occuparsi di lavori pubblici. Ribadisco che ognuno ha fatto degli sforzi pazzeschi quest’estate, l’impianto è stato riqualificato ...

Cio : "Malagò non ha chiesto di punire l'Italia". Nei prossimi giorni l'incontro tra il presidente del Coni con Spadafora : “Non è vero che Malagò ha chiesto di punire l’Italia”. Il Cio smentisce come riportato dalla stampa odierna. Alla domanda su cosa pensi il Comitato olimpico internazionale della controversia tra il passato governo e il Coni in Italia, in merito alla riforma dello Sport, il portavoce ha replicato “la nostra posizione è molto chiara ed è stata spiegata in una lettera che è ...