La vita dei moderatori di Facebook è ancora grama

Giorgia Meloni invita Giuseppe Conte ad Atreju : il premier nella "fossa dei leoni" sovranisti di FdI : Simbolicamente deve essere anche un tentativo di dire no ai partiti di plastica, quelli artefatti e privi di un radicamento territoriale. Di sicuro è un modo per recuperare l' anima ecologista della destra, la sua vena ambientalista, "verde" oseremmo dire, che si preoccupa della Natura e della salut

Incendi nelle campagne brindisine - l'attività di contrasto dei Carabinieri : Maria Girardi Cinque persone sono state denunciate per aver violato l'art.650 del Codice Penale Sono in tutto 242 i servizi effettuati dalle pattuglie delle stazioni di Brindisi e provincia al fine di monitorare e contrastare il triste fenomeno degli Incendi boschivi e delle campagne. In particolare, per tutto il periodo estivo, il Comando Provinciale Carabinieri ha disposto l'esecuzione di specifici servizi straordinari di controllo ...

L'appetito vitalistico dei colori del Cingoletto - : Vittorio Sgarbi Nei quadri del pittore c'è una calda e prorompente sensualità. Calata in una luminosa estate perenne La scoperta di un artista popolare, o primitivo, o naïf, era una specialità di Cesare Zavattini. Probabilmente fu il primo ad accorgersi di Antonio Ligabue, segnalata la sua attenzione da Marino Mazzacurati che, a un certo punto, visto il successo del selvaggio, si mise a copiarlo. Come in questo esemplare caso, ...

Condannati per chemio negata alla figlia Eleonora Bottaro : “Genitori custodi della vita dei figli” : "L'ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l'obbligo di proteggere”: è quanto scrivono i giudici di Padova nelle motivazioni della sentenza di condanna nei confronti dei genitori di Eleonora Bottaro, morta a 17 anni senza ricorrere alla chemioterapia.Continua a leggere

Dallo Shiatsu un aiuto contro l’Alzheimer : la pratica efficace per migliorare la qualità della vita dei pazienti : Alternano memorie poco nitide a ricordi vivi, momenti di estrema lucidità ad attimi di totale confusione. Per aiutare i malati di Alzheimer è nato ‘Shiatsu & Alzheimer’, un progetto sperimentale coordinato e realizzato dall’Associazione Alzheimer Orvieto presso la residenza protetta per malati di Alzheimer ‘Non ti scordar di me’ di Castel Giorgio. Il principale obiettivo, fanno sapere dalla Fisieo (Federazione ...

Libri - a settembre tre novità che parlano d’Italia e dei malanni di oggi : Teso, ritmato, ancorato al reale e al contempo proiettato verso distopiche visioni di un immediato futuro in cui l’umanità diverrà sempre più schiava di tecnologie artefatte adatte a soddisfare ogni bisogno della classe dominante. Si presenta così Gleba (Pendragon), il nuovo romanzo del collettivo di scrittura Tersite Rossi. Un ragazzo impacciato che frequenta una scuola d’élite dove vige la regola, ferrea, dello sbranarsi l’un ...

Chemioterapia - nuova strategia per evitare la caduta dei capelli : Sottoporsi alla Chemioterapia è pesante per molti motivi. Tra questi, è possibile ricordare la caduta dei capelli, conseguenza che provoca spesso un forte disagio sociale. Grazie a un recente studio britannico potrebbe però arrivare un’importante svolta in merito. La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Embo Molecular Medicine, è stata condotta da un team di spiecialisti attivi presso ...

Morì dopo rifiuto chemio : "Diritto vita non è dei genitori" : La motivazione della sentenza dei giudici del tribunale di Padova, emessa a giugno, nei confronti dei coniugi Bottaro. Eleonora morta a 17 anni nel 2016 per leucemia fu "curata" con il "metodo Hamer": "Figlio non è estensione di padre e madre"

Eleonora Bottaro morta dopo il no alla chemio - la sentenza : "Il diritto di vita non è dei genitori" : “L’ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l’obbligo di proteggere”. Lo scrivono i giudici del tribunale di Padova, nelle motivazioni della sentenza di condanna a due anni ciascuno, emessa a giugno, nei confronti dei genitori di Eleonora Bottaro, morta a 17 anni nel 2016 per leucemia e “curata” ...

Caso San Paolo - la direttrice dei lavori : “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità” : Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità”. Filomena Smiraglia parla ai microfoni de Il Mattino Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità”. Filomena Smiraglia, direttrice dei lavori per la ristrutturazione dello stadio San Paolo di Napoli, parla ai microfoni de Il Mattino in merito alla querelle ...

Record di infortuni alla Roma - sotto accusa lo stile di vita dei calciatori e i loro personal trainer : L’ultimo è stato Smalling Cinquantadue lo scorso anno – sì 52 – e già sei quest’anno. È emergenza infortuni alla Roma. Il Messaggero dedica una pagina alla vicenda. L’ultimo a infortunarsi è stato il neoacquisto Smalling – affaticamento muscolare all’adduttore – che va aggiungersi a Pastore, Spinazzola, Perotti, Zappacosta, Under. Sei in un mese. La media è più o meno simile a quella della passata ...

Cancro - rivoluzionario trattamento evita la perdita dei capelli proteggendoli : come funziona : Gli scienziati hanno trovato nuovi farmaci in grado di evitare l'effetto collaterale della chemioterapia che provoca ripercussioni psicologiche sui pazienti: la perdita di capelli. Vediamo insieme in cosa consiste questa rivoluzionario scoperta, quali sono i farmaci coinvolti e cosa possiamo sperare per il futuro.Continua a leggere

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4 : ecco tutte le novità : Google Fotocamera 7.0 dei Google Pixel 4 porta con sé una lunghissima lista di novità, sia grafiche che funzionali: ecco che cosa c'è di nuovo! L'articolo Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4: ecco tutte le novità proviene da TuttoAndroid.