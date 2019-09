La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug

Open Beta di Nioh 2 su PS4 ufficiale : date e dettagli per partecipare : Nioh 2, al netto dell'ancora misterioso Elden Ring di Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, rappresenta il videogioco più atteso da tutti i fan di Dark Souls. Il titolo di Koei Tecmo e Team Ninja, come già fece il suo predecessore, riprende infatti gran parte delle meccaniche che hanno lanciato nell'Olimpo poligonale la trilogia ruolistica di From Software, amalgamandole ad un contesto che strizza l'occhio al Giappone Feudale, alla sua ...

Nioh 2 : Open Beta in arrivo su PS4 a novembre : Koei Tecmo ha annunciato un'open beta di Nioh 2 per i giocatori PS4 durante il panel "Nioh 2 Eternal World Stage" del Tokyo Game Show 2019.La beta sarà accessibile gratuitamente da tutti i giocatori tramite il PlayStation Store e sarà disponibile da venerdì 1 novembre fino a domenica 10 novembre. Si tratta dunque di un'ottima occasione per provare il nuovo attesissimo Souls-like di Team Ninja prima del debutto nei negozi.Durante il panel Koei ...