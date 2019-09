Neonato senza vita trovato in una scarpata in Alto Adige

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Francesca Bernasconi Aveva ancora attaccato il cordone ombelicale. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpo del piccolo Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, quando lo hanno ri. Ieri pomeriggio, un gruppo di turisti ha notato il corpicino di unin un cespuglio in. I turisti stavano camminando lungo la via Raffein, fra Lana e Cermes, sopra a Merano, quado hanno notato un corpicino, abbandonato in un cespuglio in fondo a una. Sul luogo dei ritrovamento sono accorsi carabinieri e personale sanitario, per analizzare la scena del crimine e trovare tracce utili a identificare la persona o le persone che hanno abbandonato e ucciso il. Secondo quanto riporta il quotidiano Dolomiten, che ha reso nota la notizia, il decesso risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento. La testa del piccolo sarebbe stata ...

Yogaolic : RT @repubblica: Alto Adige, neonato senza vita ritrovato in fondo a una scarpata [news aggiornata alle 08:59] - infoitinterno : Alto Adige, neonato senza vita ritrovato in fondo a una scarpata - RedazioneLaNews : Alto Adige, neonato senza vita ritrovato in fondo a una scarpata -