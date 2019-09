L' Italia dei due Mattei

Malta accetta il trasbordo dei 90 migranti salvati dalla Guardia Costiera Italiana : Si è chiuso a tempo di record, soprattutto visto quanto accaduto nei mesi scorsi tra Italia e Malta, lo stallo dalle due motovedette della Guardia Costiera italiana che nella giornata di oggi avevano tratto in salvo 90 persone da un barchino in difficoltà in zona SAR Maltese.Dopo un primo rifiuto, infatti, il governo di Malta ha deciso di far sbarcare sull'isola i 90 migranti, senza però far attraccare le due motovedette italiane. Nel tardo ...

Rugby - Mondiali 2019 : analisi dei reparti dell’Italia. Non è più solo mischia : Si avvicina sempre più rapidamente il momento dell’esordio per l’Italia del Rugby ai Mondiali che inizieranno venerdì in Giappone. Domenica mattina, fischio d’inizio alle 7.15 con diretta su Rai 2, gli azzurri di Conor O’Shea scenderanno in campo contro la Namibia. Una prima, sulla carta facile, sfida prima degli incontri contro il Canada, ma soprattutto contro le due corazzate del Sudafrica e della Nuova Zelanda. Sfide ...

Ottobre mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno - le iniziative di Komen Italia e i suoi partner : Si e’ svolta oggi a Roma presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS la conferenza stampa: “La prevenzione è il nostro capolavoro” per la presentazione delle attività di tutela della salute femminile che la Komen Italia, in vista di Ottobre, mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno, svolgerà insieme ai suoi partner, il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma e Arthemisia, azienda culturale leader ...

NBA – Accordo con Infront per la vendita dei diritti di sponsorizzazione in Italia : La National Basket Association e Infront Italy hanno trovato l’Accordo per una partnership inerente alla vendita dei diritti di sponsorizzazione dell’NBA in Italia La National Basketball Association (NBA) e Infront Italy (Infront) hanno annunciato oggi una partnership che vedrà Infront rappresentare l’NBA nella vendita dei diritti di sponsorizzazione dell’NBA in Italia. Questo è il primo Accordo che l’NBA sigla con un’agenzia ...

Giro di Toscana 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. L’Italia schiera Ciccone e Formolo - Ineos con Bernal : Domani, mercoledì 18 settembre, si corre la 91ma edizione del Giro di Toscana (Memorial Alfredo Martini), corsa di un giorno che lo scorso anno vide trionfare l’italiano Gianni Moscon. Tra i corridori al via spicca la presenza confermata di Egan Bernal, vincitore dell’ultima edizione del Tour de France, mentre l’Italia schiera, tra gli altri, Giulio Ciccone e Davide Formolo. startlist ed elenco dei partecipanti del Giro di ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : le entry-list e l’elenco completo dei partecipanti. L’Italia punta su Scarantino e Pizzolato : L’appuntamento con i Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi è ormai alle porte, con i migliori interpreti della disciplina che si daranno battaglia da mercoledì 18 settembre a venerdì 27 settembre a Pattaya, in Thailandia. Si preannunciano dieci giornate di gare molto intense e fondamentali, oltre che per l’assegnazione delle medaglie e dei titoli iridati, in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Si tratta ...

Petrolio - balzo dei prezzi. Ecco gli effetti sulla spesa degli Italiani : tutti i rincari : Il prezzo del greggio sale del 10%. I principali effetti ai distributori: per benzina e diesel rincari da subito. Sale il costo dell’energia e della spesa di carne, pesce, frutta a verdura. E’ l’effetto dell’aumento dei costi di trasporto

La nazionale Italiana è arrivata prima nel medagliere dei Mondiali di nuoto paralimpico : Ai Mondiali di nuoto paralimpico che si sono appena conclusi a Londra, la nazionale italiana si è classificata prima nel medagliere, per la prima volta nella sua storia. L’Italia ha ottenuto 20 medaglie d’oro, 18 d’argento e 12 di bronzo,

Congresso di diabetologia : l’Italia dei giovani ricercatori si fa onore a Barcellona : Caterina Conte dell’Università ‘Vita-Salute San Raffaele di Milano è tra i quattro vincitori dell’EFSD Future Leaders Mentorship Programme for Clinical Diabetologists. Il premio, che ha una durata di tre anni, mira a coltivare la futura generazione di leader nella ricerca diabetologica, affiancando questi ragazzi a mentori di riconosciuta fama e aprendo loro le porte delle più prestigiose istituzioni di ricerca internazionali. Il premio è ...

Arrestati gli ultras della Juventus - il VIDEO della vendita illegale dei biglietti : indagati in tutta Italia : Indagine nelle ultime ore portate avanti dalla Polizia, nel dettaglio fermati gli ultras della Juventus in relazione alla vendita dei biglietti. I capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati Arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last banner’. ...

Vuelta a España 2019 : uno dei peggiori bilanci di sempre per l’Italia. I numeri e le statistiche : Vuelta a España 2019 da dimenticare il prima possibile per l’Italia. Il Bel Paese è rimasto a secco di vittorie parziali, nel grande giro spagnolo, per la prima volta dal 1993. Da quando la Vuelta è stata spostata a settembre, ovvero dal 1995, mai era accaduto che gli azzurri non conquistassero nemmeno una frazione. Inoltre, nessuno dei nostri alfieri è riuscito a fare classifica e nemmeno a lottare per traguardi secondari come la maglia ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : analisi dei convocati dell’Italia. Trentin il leader - Bettiol prima alternativa - Nibali e Moscon con un ruolo da definire : Davide Cassani ha rivelato oggi la preselezione azzura per i Mondiali che si terranno tra due settimane nello Yorkshire. Ben 16 i nomi presenti, vale a dire: Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Gianni Moscon (Team Ineos), ...

Grazie dei Fiori : torna su Rai3 l’Italia in musica raccontata da Pino Strabioli : Pino Strabioli Passato e presente, impegno e disimpegno, l’Italia con le sue trasformazioni culturali e sociali, raccontata ascoltando e cantando; sono questi gli ingredienti che caratterizzano Grazie dei Fiori, il programma curato e condotto da Pino Strabioli che, da domenica 15 settembre alle 20.30, torna su Rai3 con la sua terza edizione. Nato nel gennaio del 2018 come un appuntamento speciale per ripercorrere la storia del Festival di ...

Asco - in Corsica la storia del ‘villaggio dei giusti’ che non consegnò nessuno degli 86 ebrei internati (con la ‘tolleranza’ dei soldati Italiani) : Nel maggio 1943, per ordine delle autorità fasciste, 86 ebrei vennero arrestati e internati nella scuola di Asco, borgo tra i monti della Corsica, in attesa di essere deportati verso i campi di sterminio della Germania nazista. È una delle tante storie ‘dimenticate’ dell’occupazione italiana dell’Isola che portò avanti il regime fascista dal 1940 all’8 settembre 1943. Se però dal campo di concentramento di Asco nessun ebreo venne realmente ...