Ezio Bosso non posso più suonare smettete di chiedermelo

(Di martedì 17 settembre 2019)deve dire addio al pianoforte. Non potrà più suonarlo: è stato lui stesso a dare l’annuncio. «Se mi volete bene,di chiedermi di mettermi al pianoforte e. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non, ho due dita che non rispondono più bene e nondare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere». Così, pianista, compositore e direttore d’orchestra, che ha incontrato il pubblico barese nella “Fiera del Levante”. L’artista due giorni fa ha compiuto 48 anni, dal 2011 soffre di una patologia degenerativa. Oggi si è raccontato, con accanto il suo cane Ragout, parlando di musica, arte e talento. «Il musicista non lo si diventa solo per talento, a un certo punto, soprattutto chi ce l’ha il talento, lo deve dimenticare e fare spazio al ...

