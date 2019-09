Uomini e Donne Gossip | Ivan e Sonia ancora insieme? Spifferi e news

Uomini e Donne news - Sossio e Ursula confessano problemi di coppia : gli episodi : news Uomini e Donne Over, Sossio Aruta e Ursula Bennardo felicissimi Quelli che si sono presentati a Uomini e Donne Over sono un Sossio Aruta e una Ursula Bennardo innamoratissimi, felici del loro percorso assieme e di quanto di bello vogliono costruire dopo la nascita di Bianca (ricordiamo che si parla anche di matrimonio in […] L'articolo Uomini e Donne news, Sossio e Ursula confessano problemi di coppia: gli episodi proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Ida Platano ‘gela’ Riccardo Guarnieri : “Lo sento da un mese e mezzo” : Uomini e Donne è tornato in tv. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi è dedicata al trono over e, come sostenevano le indiscrezioni, riecco alcuni dei protagonisti storici. Gemma Galgani, certo, ma anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri che a maggio scorso si erano detti addio per sempre. Si sono rivisti però durante l’estate e la padrona di casa ha voluto vederci chiaro. “Siamo arrivati proprio… Ci siamo detti che ci vogliamo ...

Uomini e Donne - malore durante la puntata : caos in studio : Uomini e Donne torna in tv e subito Gemma e Tina sono grandi protagoniste. Nella puntata andata in onda oggi infatti la dama e l’opinionista ha ricominciato da dove avevano chiuso, prendendosi a male parole. Non solo con Tina, Gemma se l’è presa anche con Barbara De Santi a causa di un pesante attacco. Un lungo batti e ribatti che ha monopolizzato la discussione in studio. A un certo punto c’è stato persino un signore, Mario, che sicuramente ...

Mario si sente male a Uomini e Donne e non entra in studio Durante la discussione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne oggi ne abbiamo sentite di cose, e Gemma tra l'altro è stata al centro dell'attenzione anche in seguito perché dopo l'arrivo in studio di Sossio Aruta e Ursula Bennardo […]

GEMMA GALGANI E BARBARA DE SANTI - LITE A Uomini E DONNE/ 'C'è bisogno di piangere?' : GEMMA GALGANI e BARBARA De SANTI, LITE a UOMINI e DONNE: 'fai la diva, le tue lacrime sono finte'. 'Parla lei che prende lo stipendio quando non lavora'.

URSULA BENNARDO E SOSSIO ARUTA/ 'Litighiamo molto per la gelosia' - Uomini e Donne - : URSULA BENNARDO e SOSSIO ARUTA tornano nello studio del trono over di Uomini e Donne: annunciano la nascita di Bianca e discutono per le gelosie...

Uomini e Donne 2019/2020 - formula vincente non cambia : una real soap opera tra protagonisti storici e new entries : ...

RICCARDO GUARNIERI VS IDA PLATANO/ 'Mi hai preso in giro quando...' - Uomini e Donne - : RICCARDO GUARNIERI e Ida PLATANO tornano a Uomini e Donne da single. Lui attacca subito l'ex cavaliere: mi hai preso in giro quando...'.

Uomini e donne - atroce gaffe di Maria De Filippi con Tina Cipollari : la chiama Gemma - "finisce malissimo" : Su Canale 5 è tornato Uomini e donne. Si è subito partiti bene con una piccola gaffe di Maria De Filippi che ha chiamato Tina Cipollari con il nome di Gemma, la sua acerrima nemica. Subito pronta la reazione dell’opinionista: “No, Maria, io ora me ne vado. Divento già nera! La giornata era cominciat

TINA CIPOLLARI A DIETA/ 'Voglio una bilancia e un nutrizionista a Uomini e Donne' : TINA CIPOLLARI a DIETA. A Uomini e donne prima è salita su una bilancia, poi si è pesata e ha chiesto l'aiuto di una nutrizionista: 'hai perso 500 gr'.

Uomini e Donne 2019/2020 - Trono Over : prima puntata 16 settembre 2019 : [live_placement] Oggi, lunedì 16 settembre, alle 14.45 su Canale 5, parte la ventiquattresima edizione del talk di Maria De Filippi “Uomini e Donne”.Il talk dei sentimenti continua ad appassionare milioni di spettatori alle amicizie e alle storie d’amore che nascono all’interno del programma.prosegui la letturaUomini e Donne 2019/2020, Trono Over: prima puntata 16 settembre 2019 pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2019 14:53.

oggi Uomini e Donne, Trono Over: tanti ospiti e nuove liti in studio Riparte ufficialmente la nuova stagione televisiva di Uomini e Donne. oggi, Lunedì 16 Settembre 2019, va in onda la prima puntata del Trono Over. Come sempre sono tante le sorprese in studio, così come sono svariate le liti tra i protagonisti della […]