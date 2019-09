Lo scudetto è una questione di conto in banca

Klopp - ‘Una Notte da Leoni’ dopo lo scudetto con il Borussia : “il risveglio su un camion e quei polli nel bagagliaio…” : Jurgen Klopp ha svelato un simpatico aneddoto riguardante uno dei due scudetti vinti con il Borussia Dortmund: l’alcol, il risveglio su un camion e il passaggio rimediato su una macchina piena di polli! I festeggiamenti per un titolo vinto possono dar vita ad aneddoti incredibili, in grado di fare la storia. Se poi c’è di mezzo Jurgen Klopp, basta solo prendere i pop corn e aspettarsi qualcosa di incredibile! L’allenatore ...

Perrone (CorSport) : La Juve forse vincerà il nono scudetto ma non sarà una passeggiata di salute : Quest’anno la Juve potrebbe vincere il nono scudetto, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport, ma la sensazione è che non sarà esattamente la solita passeggiata di salute. “Ci saranno avversari, a cominciare dalla banda Ancelotti, che ribatteranno colpo su colpo, specialmente se gli canteranno, come i tifosi della Juventus (con intenzioni irrisorie) “‘O surdato ‘nnammurato” facendoli sentire a casa, scatenando la loro ...

Juventus-Napoli 0-0 La Diretta Primo match scudetto - Sarri in tribuna Le formazioni : Higuain in attacco - Ghoulam sulla sinistra : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Ziliani (sarcastico) : “Orsato non ha mai influito in una gara scudetto”. Marelli (serio) : “È un fuoriclasse” : Ironico su Twitter Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano , che scrive Designazione indiscutibile: l’arbitro non ha mai influito sul regolare andamento di una sfida decisiva in una volata-scudetto tra i due club, consegnando il titolo a uno e strappandolo all’altro. Nicchi e Rizzoli non l’hanno mai criticato. E posta la foto di Pjanic che atterra Rafinha a pochi passi proprio da Orsato (che non ritenne di dargli il secondo ...

