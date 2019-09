Il pianeta è a rischio asteroidi? Esa | non su scala “dinosauri”

Incendi - non solo Amazzonia : a rischio in Africa la seconda foresta pluviale del pianeta : Dopo la Siberia e l’Amazzonia, anche la foresta pluviale del bacino del Congo, la seconda più grande al mondo, rischia di essere colpita da Incendi indomabili, come già accaduto nel 2016. In meno di una settimana – dal 21 agosto – sono stati documentati oltre 6.902 Incendi in Angola e 3.395 Incendi nella vicina Repubblica Democratica del Congo, principalmente in aree coperte dalla savana, un bioma che si trova in molte zone di ...