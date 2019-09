Salvini dal raduno di Pontida | “Referendum se smonteranno il dl Sicurezza”

Salvini a Pontida : referendum se smonteranno dl Sicurezza La diretta dal raduno leghista : «Sull’immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male». «Ci sono decine di migliaia di migranti che a parole sarebbero dovuti già partire e andare all’estero»

Luca Toccalini è il nuovo segretario della Lega Giovani. Dal Papeete alle idee politiche - fino alle tecniche comunicative : un piccolo Salvini : In comune con Matteo Salvini ha più cose. La prima, e visti gli ultimi mesi più importante, è la passione per il Papeete Beach. Dal locale di Milano Marittima ama fotografarsi anche lui, seppur più sobriamente indossando una camicia. La seconda è la voce: quando parla Luca Toccalini ha la stessa cadenza che sa di Lombardia del suo leader di partito. Il nuovo segretario della Lega Giovani (l’ufficializzazione è prevista sulla sacra terra di ...

Salvini sulla rottura con i Cinque Stelle : "Ora tassano chi preleva soldi dal conto. Ecco perché ho lasciato" : "Il primo partito ha il 33 per cento. Se si andasse alle elezioni sarebbe votato da un terzo degli italiani. Vi rendete conto che siamo esclusi dai giochi di Palazzo, sia da Roma che da Bruxelles. È un insulto alla democrazia. Ma io sono orgoglioso che qualche trombone ci teme". Matteo Salvini comme

Voli di Stato - procedimento su Salvini archiviato dalla Corte dei Conti. «Ma erano illegittimi» : I Voli di Stato di Matteo Salvini e del suo staff, effettuati con veliVoli della Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, potrebbero essere illegittimi, anche se non hanno provocato...

Governo - l’intervento integrale di Salvini : “Non la invidio presidente Conte-Monti. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini e Renzi” : “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno deve eleggere un compitino a cui non crede neanche lui. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Renzi, Monti”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama. “Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. Lo diceva il 7 agosto una persona che oggi voterà la ...

Matteo Salvini interviene al Senato : "Presidente 'Conte-Monti' - lo stile non si misura dalla pochette" : “Presidente Conte io non la invidio, quella è una poltrona figlia di slealtà, non riuscirei a occuparla nemmeno per un quarto d’ora, resto senza poltrona ma con la mia dignità e l’affetto degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando in aula al Senato. “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno ...

Salvini : ‘Se cambiano Quota 100 non li lasceremo uscire dal Palazzo’ : La riforma delle pensioni ancora tra i temi in primo piano nell'agenda politica e sindacale in vista della discussione sulla nuova legge di Bilancio. Esponenti autorevoli del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, come i parlamentari Pier Carlo Padoan e Laura Castelli, rispettivamente ex ministro ed ex sottosegretario all'Economia, hanno lasciato intendere chiaramente, con alcune loro dichiarazioni, che si sta già discutendo nella nuova ...

Governo - Salvini in piazza : “Cambieranno quota 100? Non li faremo uscire dal Palazzo” : “In piazza c’è un pezzo di Italia che penso sia maggioranza nel Paese che chiede di votare. Oggi è plastica la divisione tra il Palazzo chiuso e l’Italia in piazza”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro la fiducia al Governo Conte davanti a Montecitorio. “Se i signori là dentro proveranno a cambiare quota 100 e tornare alla legge Fornero non li lasceremo uscire da quel ...

DIETRO LE QUINTE/ La mano di Berlusconi a Salvini per difenderlo dalla Lega : Berlusconi ha teso una mano a Salvini, per offrirgli una sponda e farlo uscire dall'angolo in cui il leader leghista si è cacciato

Giulia Martinelli - ex compagna di Salvini : "Dal giornalista Rai parole allusive e meschine su nostra figlia" : “Caro Direttore, affido a te e al tuo giornale queste poche righe per esprimere la mia amarezza, la mia rabbia e il mio dolore. Sì dolore. Quello che ho provato nel leggere due giorni fa le parole allusive e meschine scritte e pubblicate su mia figlia Mirta e sul suo papà”. Queste le parole che Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini, indirizza a Libero Quotidiano per dire la sua sul post del giornalista di Rai ...

Sondaggio Noto - dal Viminale un altro duro colpo per Matteo Salvini : Stefania Lamorgese la più popolare : In questi ultimi giorni, nel periodo che ha seguito la crisi di governo da lui aperta, i sondaggi sono stati tutt'altro che benevoli nei confronti di Matteo Salvini. E ora fa capolino anche una rilevazione di Antonio Noto pubblicata su Il Giorno. Tra le diverse questioni sulle quali è stato chiesto

“Ti spari”. Dal giornalista Rai post choc contro Matteo Salvini : “Non lo odio, mi fa solo pena, gli mando un abbraccio di compassione”. Così in un tweet Matteo Salvini che aggiunge: “Questi sono i colti, democratici, intelligenti: prendersela con una bimba di 6 anni…”. E’ bufera sul post, pubblicato su Facebook dal giornalista Fabio Sanfilippo che si è rivolto al leader del Carroccio chiamandolo “nemico mio” e aggiungendo: “Tempo sei mesi e ti spari”. Il post tira in ballo anche la figlia del leader leghista. ...

Migranti - Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete : Il Pm deciderà se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini

"Dalla padella alla brace" : Forza Italia contro il nuovo governo - ma il piano è logorare Salvini : Berlusconi sarebbe convinto che ora Fi deve marcare le differenze dalla Lega e approfittare del calo di consensi di Salvini...