Milan-Inter | data del derby | orario | canale tv e streaming Il programma

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo stadio”. La via per uscire dallo stallo e salvare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...

Rebic : “Io all’Inter? Con loro ha parlato il mio agente - appena ho saputo del Milan non ho esitato” : “Voglio ringraziare tutti per essere arrivato qui in questo grande club. Spero che faremo una grande stagione. Conosco e apprezzo da tempo la storia del Milan“. Queste le prime parole di Ante Rebic da giocatore rossonero. L’attaccante arrivato dall’Eintracht Francoforte è stato presentato oggi alla stampa e ai tifosi. “Il primo con cui ho parlato è stato Boban: è stato importante, mi ha dato qualche dritta. Il ...

Inter-Udinese - Tudor : “Non dobbiamo andare a Milano e subire. Lukaku pericolo numero uno? Non è il solo” : “L’Inter ha grandi giocatori, che costano tanto. Ma non dobbiamo andare a Milano e subire”. Igor Tudor, allenatore dell’Udinese si aspetta una partita coraggiosa dai suoi, nonostante sia consapevole della forza dell’avversaria, guidata tra l’altro da un suo ex compagno, Antonio Conte: “Conte è uno degli allenatori più forti al mondo, come lo stadio di Milano uno dei più belli. Lukaku non è ...

Nuovo stadio Milan e Inter - parla Giuseppe Sala : il sindaco mette le cose in chiaro : In attesa della ripresa del campionato di Serie A con la terza giornata un tema caldo negli ultimi mesi per Milan ed Inter riguarda soprattutto lo stadio per il futuro, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna di alcune borracce ai bambini di una scuola elementare. “La cosa peggiore e’ che la discussione rimanga solo sull’abbattere o il non ...

De Laurentiis : “Amo Napoli più di ogni altra cosa. Milik è la stella dell’attacco del Napoli. Tra i napoletani ci sono tifosi di Juve - Milan ed Inter” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. De Laurentiis ha parlato sia del Bari che di Llorente ed ha lanciato l’ennesima frecciatina ai napoletani Napoli è curiosa di scoprire anche Llorente. «Scoprire, dice? Llorente non è una mia idea – precisa De Laurentiis – ma di Ancelotti. Nessuno avrebbe disdegnato un top player come Icardi, ma fin dal primo ...

Derby femminile a San Siro - Inter e Milan valutano l’idea : Non solo Conte contro Giampaolo, San Siro potrebbe ospitare anche il Derby femminile. L’idea è allo studio da parte di Inter e Milan, che stanno valutando la possibilità. Come riporta il Corriere della Sera, anche su spinta di Sky (che trasmetterà sia il campionato che la Champions League femminile), l’idea è quindi quella di far […] L'articolo Derby femminile a San Siro, Inter e Milan valutano l’idea è stato realizzato ...

L’ad di Milanosesto apre a Inter e Milan : «Area ex Falck pronta per lo stadio» : «Noi dobbiamo sviluppare il più grande piano urbanistico attuativo d’Europa. E siamo pronti, nel caso ci fosse l’opportunità, ad ospitare il nuovo stadio di Inter e Milan». Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Milanosesto, uno dei maggiori progetti europei di riqualificazione immobiliare e urbanistica che Interessa le aree ex Falck di Sesto San Giovanni, apre le […] L'articolo L’ad di Milanosesto apre a Inter e ...