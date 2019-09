Governatore Cuomo dice stop a E-cig aromatizzate

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2019)alla vendita di sigarette elettronichenello Stato di New York con l'intento, a quanto riferisce la CbS, di arginare l'uso sempre più frequente che ne viene fatto da parte di giovani e giovanissimi. E' la decisione delAndrewalla luce della preoccupazione sullo "svapo" che cresce a livello nazionale. "Lo svapo è pericoloso - ha chiarito- e sta portando milioni di giovani alla nicotina in tenera età", specificando che il 68% delle persone che usano lo svapo usa prodotti aromatizzati, che sono molto attraenti per gli utenti di vaporizzatori più giovani.

StefanoFabiani3 : Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha vietato la vendita di sigarette elettroniche con aromi, ne… - sigma_tao : X(gli stati uniti federali delle americhe) nuova inghilterra salvatore pagliarulo and governatore cuomo NEW YORK -