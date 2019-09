Tragedia sui monti in Trentino | due scalatori veneti morti sul Sass Maor

Fonte : fanpage

(Di sabato 14 settembre 2019) Dramma in montagna, in Primiero: due alpinistisono stati trovati senza vita lungo il: i soccorritori, visto che i due non erano rientrati al rifugio ieri sera, hanno dato il via alle ricerche che si sono concluse nel peggiore dei modi questa mattina.

dpcpat1 : RT @TgrRaiTrentino: Tragedia sul Sass Maor in montagna: due vittime, una sui 50 l'altra sui 30 anni. @soccorsoalpinot - fax222 : RT @TgrRaiTrentino: Tragedia sul Sass Maor in montagna: due vittime, una sui 50 l'altra sui 30 anni. @soccorsoalpinot - TgrRaiTrentino : Tragedia sul Sass Maor in montagna: due vittime, una sui 50 l'altra sui 30 anni. @soccorsoalpinot -