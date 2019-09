“Niente più nucleare | demoliremo i reattori del paese” | gli ambientalisti in subbuglio

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) “L’obiettivo è demolire inucleari del paese per evitare che possano verificarsi di nuovo disastri come quello di Fukushima” Queste le parole del nuovo ministro giapponese per l’ambiente, Shinjiro Koizumi, che giungono, dirette e incontestabili, poco dopo la sua nomina di mercoledì scorso, successivamente a una ristrutturazione del gabinetto del Primo Ministro giapponese Shinzo Abe. Koizumi ha preso il posto di Yoshiaki Harada, che ha sconvolto glia seguito della dichiarazione a riguardo dell’acqua radioattiva di Fukushima nell’Oceano Pacifico. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha l’obiettivo di riattivare iin quanto persuaso del fatto che l’energiapossa contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica in Giappone, diminuendo la sua dipendenza da altri paesi per l’importazione di gas ...

