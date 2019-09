Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2019) Ampliare ladi chi puo' avere accesso alagevolato della, introdotto a inizio anno dal vecchio governo gialloverde con il cosiddetto 'Decretone'. E', secondo quanto si apprende, uno dei temi su cui e' al lavoro l'esecutivo giallorosso in vista della prossima. Il'light' attualmente si applica su massimo 5 anni, pagando 5.239,74 euro, in una unica soluzione o in 60 rate. Stando ai primi dati, sottolineano fonti di governo, la misura ha avuto grande successo, registrando in 4 mesi un boom di domande.

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Manovra, allo studio l'ampliamento della platea per riscatto laurea - ilfogliettone : Manovra, a studio ampliamento platea riscatto laurea - - Gioia_13 : RT @SkyTG24: Manovra, allo studio l'ampliamento della platea per riscatto laurea -