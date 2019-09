Sicurezza stradale | l’ABS compie 50 anni

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’accelerazione da 0 a 100 km/h, o la velocità massima, o ancora il numero di cavalli, per non parlare del rapporto peso potenza. Sono i principali valori che prendiamo in considerazione quando pensiamo di aver trovato l’auto dei nostri sogni. Ma in pochi, però, si soffermano su un dato decisamente essenziale, soprattutto quando si viaggia ad andature elevate: lo spazio di frenata. Si tratta della distanza che un veicolo percorre fra l’inizio della decelerazione e l’arresto. E va da sé che un dispositivo di frenatura in buone condizioni è essenziale per ottenere una frenata sicura dato che le prestazioni della frenata dipendono in gran parte dal tipo di dispositivo installato. I freni a disco, com’è noto, offrono distanze di arresto più brevi e si surriscaldano meno di quelli a tamburo, in caso di frenata al limite. Mentre i freni a disco aerati e semimetallici rispondono meglio a ...

