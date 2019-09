Liv Tyler co-protagonista dello spinoff di 911 con Rob Lowe

Fonte : blogo

(Di giovedì 12 settembre 2019) Livsbarca nella tv in chiaro americana. L'attrice sarà co-di 9-1-1: Lone Star,di 9-1-1, ambientato in Texas, stato degli USA soprannominato proprio Lone Star, un modo creativo per evitare i classici titoli dicon i nomi di città, come NCIS Los Angeles o CSI Miami., prossimamente nel cast del film Ad Astra con Brad Pitt, non è nuova a esperienze televisive avendo partecipato ad Harlots, alla miniserie Gunpowders e soprattutto al magnetico The Leftovers di HBO. Ma per la prima volta si cimenterà con la tv broadcaster entrando, al contempo, nella corte di Ryan Murphy produttoreLone Star così come di 9-1-1 insieme a Brad Falchuk e Tim Minear.Livco-di 911 con Robpubblicato su TVBlog.it 12 settembre 2019 09:58.

