Litigano per precedenza | accoltellato in strada sotto gli occhi del figlio

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Francesca Bernasconi È successo ad Andria. La vittima stava litigando con un'altro automobilista per una mancata. Il killer è fuggito, facendo perdere le proprie tracce Un ragazzo di 28 anni è stato ucciso ad Andria,durante una lite per unale. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la tragedia si è consumata in via Corato, nella città pugliese. Sembra che il 28enne fosse in macchina con la moglie e i figli, quando una mancataalla rotatoria ha scatenato la lite. I due automobilisti, a quel punto, avrebbero iniziato a scambiarsi insulti dalle rispettive macchine, ma i toni si sarebbero alzati velocemente. Così, i due sarebbero scesi dalle rispettive auto, per continuare la lite faccia a faccia. Ma, una volta trovatisi l'uno di fronte all'altro, dalle parole sono passati ai fatti. Poi, il giovane, all'improvviso, si è ...

