Insultato sul gruppo WhatsApp | va al campo di calcetto e spara

Insultato sul gruppo whatsapp - va allo stadio e spara un calciatore : arrestato : Notte di follia a Casal di Principe (Caserta). E’ stato fermato per tentato omicidio il 48enne Nello Petito che ieri sera, all’interno di un campo di calcetto di San Cipriano d’Aversa (Caserta), ha sparato a Pietro Della Corte (40 anni) mentre giocava a calcio, colpendolo all’addome con un colpo di pistola calibro 7.65 con matricola abrasa. La vittima è stata subito trasportata d’urgenza alla clinica Pineta ...

Tommaso Zorzi - l’influencer Insultato e colpito con una borsetta a Milano : “Questa donna mi ha dato del frocio”. IL VIDEO : Piccola disavventura in centro a Milano per Tommaso Zorzi, ex concorrente di Pechino express e star dei social. “Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del frocio” ha raccontato su Instragram. L’influencer ha pubblicato anche un breve VIDEO in cui si vede una donna colpirlo con una borsetta L'articolo Tommaso Zorzi, l’influencer insultato e colpito con una ...

Tommaso Zorzi aggredito da una donna/ Video - 'Mi ha Insultato dandomi del froc*o' : Tommaso Zorzi aggredito da una donna, Video: 'Mi ha insultato dandomi del froc*o'. Il 24enne influencer milanese vittima di un episodio di omofobia

Conte Insultato da Lucia Annunziata : ‘Avvocato del declino - figura debole’ : Giuseppe Conte è salito al Quirinale e ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’incarico di formare il nuovo governo. Stavolta non più gialloverde, con il M5S insieme alla Lega, ma giallorosso, con il Pd in sostituzione del partito di Matteo Salvini. A parte l’opposizione politica di centrodestra, quasi tutti hanno accolto la notizia con sollievo. A cominciare dai tanto temuti Mercati. Ma manifestazioni di lode per il ...

Prova TV Mertens - Gazzetta : “Da escludere per due motivi. Il belga Insultato sotto un post : Prova TV Mertens, per ‘La Gazzetta dello Sport’ è da escludere che venga usata contro il belga soprattutto per due motivi chiave Prova TV Mertens da escludere, perché tutta l’ azione è stata vista vista prima dall’ arbitro e poi dal Var, quindi il belga sarà regolarmente in campo contro i bianconeri sabato prossimo dalle 20.45. Intanto ieri sotto il post di ‘Ciro’ e la sua cagnolina sono arrivati una ...

Ancelotti : “Alla fine ho detto ai tifosi che mi avevano Insultato per 90' - andate a casa” : L’allenatore del Napoli ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Fiorentina: “Non abbiamo difeso bene, ma davanti alcune cose buone le abbiamo fatte. Sono tre punti importanti, perché qui non é mai stato facile giocare, con un campo ostico e un ambiante ostile” Hai perso il tuo aplomb? “Dopo 90′ di insulti ho solo suggerito alle persone che mi hanno insultato di andare a casa, una brutta abitudine che ...

Treviso - italo senegalese chiede informazioni in strada - Insultato : “Negro - vai in Africa” : La brutta esperienza di Oumar Seye, italiano di origine senegalese che è stato preso di mira con insulti a sfondo razzista da una coppia di coniugi residenti della zona solo perché si aggirava per le strade del posto chiedendo informazioni per trovare l'ambulatorio medico a Negrisia, piccola frazione del comune di Ponte di Piave.Continua a leggere

Figlio di Alessandro Di Battista Insultato "orribile!"/ Sfogo di mamma Sahra sul web : Andrea, il Figlio di Di Battista è stato insultato mentre si trovava all'Autogrill: "E' orribile". La madre si è sfogata sui social: i dettagli

Insultato in un autogrill il figlio di Alessandro Di Battista - madre si mette a piangere : Un episodio abbastanza spiacevole è stato raccontato nei giorni scorsi sui profili social di Sahra Lahouasnia, moglie del pentestellato Alessandro Di Battista e madre del piccolo Andrea. Infatti, secondo quanto riferisce la donna, la famiglia, di ritorno da una vacanza in Trentino, si è fermata in un autogrill nei pressi di Verona, quando all'improvviso una donna avrebbe rivolto una frase offensiva al bambino mentre parlava con alcuni suoi ...

Gallarate - sacrestano di colore spintonato e Insultato : “Preso di mira perché nero” : spintonato e insultato “solo perché nero“. È successo a Gallarate, nel Varesotto. Vittima dell’episodio razzista il sacrestano della Basilica di Santa Maria Assunta, Deodatus Nduwimana, un italiano originario del Burundi che da quasi 20 anni lavora nella parrocchia. Secondo alcuni media locali, l’aggressione è costata al sacrestano una lussazione. “È successo in pieno giorno – ha riferito a Varesenews ...

Insultato Leone su Instagram - Fedez reagisce : 'Sei un cog...' commento rimosso : Nel corso della giornata di ieri è accaduto un fatto parecchio spiacevole all'interno della famiglia formata da Fedez e Chiara Ferragni. I due ragazzi, infatti, hanno dovuto fare i conti con uno spiacevole commento di un hater, il quale ha pensato bene di insultare loro figlio Leone. Sul profilo del rapper è apparsa una foto che ritrae il suo bambino in compagnia del cagnolino di casa Matilda. Al di sotto di tale foto, però, un utente ha ...

Sindaco di Ventimiglia Insultato e minacciato di morte per la fontanella dei migranti : Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino è stato insultato e minacciato di morte sui social per avere smurato una fontana utilizzata dai migranti per bere e lavarsi, oltre che dai cittadini. “Sono stato insultato, offeso e minacciato di morte, sui social, per una fake news. Ho già sporto denuncia ai carabinieri, ma è indubbio che questo resta un fatto davvero increscioso”. A parlare è il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino ...

Ischia - si lamenta per l’auto che blocca la strada. Consigliere Borrelli Insultato e minacciato dal proprietario e dai suoi amici : “Una macchina privata che espone un tagliando rilasciato dalla polizia municipale di Forio blocca una strada della frazione di Panza. Alle mie proteste invece di scusarsi i protagonisti della vicenda tra cui uno che si qualifica come dirigente dell’Agenzia delle Entrate mi circondano, insultano e minacciano”. Queste le parole con cui il Consigliere regionale campano, Francesco Emilio Borrelli, accompagna il video di una accesa ...

Salvini-Di Maio - lite sui social. Renzi : «No ad accordicchi segreti». Il leader della Lega Insultato a Policoro : I due ex alleati si sfidano a colpi di tweet e meme su Facebook. Di Maio: «La Lega guardava i sondaggi da un anno». Renzi smentisce le voci di un’intesa con i 5 Stelle per rinviare il voto