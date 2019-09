Comandante provinciale Carabinieri di Ragusa in visita al Comando Vigili del Fuoco

Il Comandante provinciale dei carabinieri Gainelli in visita al Libero Consorzio : Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Gainelli in visita al Commissario Salvatore Piazza

Roma - Comandante provinciale carabinieri : “Disappunto per le ombre sollevate sulla vicenda. Cerciello aveva dimenticato la pistola” : “Vorrei esprimere disappunto e dispiacere per le ombre e i presunti misteri che sono stati sollevati e diffusi in merito a questa vicenda”. Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro, nella conferenza stampa sull’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. “La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza e regolarità di questo intervento – ha ...