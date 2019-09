Avio | in primo semestre utile netto a 7 | 1 mln +14% | ricavi +6%

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Roma, 12 set. (AdnKronos) –ha chiuso ildell’anno con unpari a 7,1 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto ai primi sei mesi del 2018. Isi attestano a 189 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto aldell’esercizio precedente. L’incremento deiè principalmente attribuibile alle attività di produzione del lanciatore Vega e alle attività di sviluppo del nuovo vettore spaziale Vega C di prossima generazione. Lo rende notoin un comunicato al termine del Cda.L’ebitda reported, pari a 16,1 milioni di euro, mostra una crescita del 11% rispetto al2018 mentre l’ebit reported, pari a 8,1 milioni di euro, segna una crescita del 5% rispetto all’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta al 30 giugno è pari a +20,4 milioni di Euro (+49,1 mln al 31 ...

