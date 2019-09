Un marito c’è per tutte O forse no ma va bene uguale

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Non ci sono più i mariti di una volta. Secondo uno studio pubblicato la settimana scorsa sull’americano Journal of Marriage and family, che indagava il calo dei matrimoni, ildesiderato dalle single ha un reddito medio superiore di circa il 58% rispetto a quello degli scapoli attualmente disponibili. Ha anche il 30% in più di probabilità di essere impiegato e il 19% di avere una laurea. Per il dottor Daniel T. Lichter, della Cornell University, autore dello studio, «il matrimonio si basa ancora sull’amore, ma è fondamentalmente anche una transazione economica. Molti giovani uomini oggi hanno poco da offrire all’affare del matrimonio, soprattutto perché i livelli di istruzione delle giovani donne in media ora superano i loro pretendenti maschi». Insomma: non c’è più il «buon partito» che renderebbe vantaggioso, oltre che per i sentimenti, un matrimonio. «Non sono ...

