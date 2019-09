Tennis | Matteo Berrettini nono nella Race | “Proverò a raggiungere le ATP Finals”

Tennis – Matteo Berrettini conquista i bookmaker : si abbassano le quote riferite a top 10 e finals ATP : La grande prestazione offerta da Matteo Berrettini agli US Open ha convinto anche i bookmaker: si abbassano le quote di una possibile entrate dell’azzurro in top 10 e alle finals ATP Dopo lo straordinario exploit degli US Open, Slam nel quale ha raggiunto la semifinale, arrendendosi solo ad un super Rafa Nadal poi vincitore del torneo, Matteo Berrettini ha impressionato anche i bookmaker. Agipronews infatti, spiega come le quote ...

Tennis : Matteo Berrettini in piena corsa per le ATP Finals dopo gli US Open! Lotta con Nishikori e Zverev - ma non solo : Adesso non ci sono più dubbi: Matteo Berrettini, dopo un anno iniziato al numero 54 del mondo, due tornei vinti, un ottavo e una semifinale Slam, è nel pieno della corsa per le ATP Finals di Londra. L’ultimo dei suoi grandi risultati, il maggiore, la semifinale a Flushing Meadows, lo ha portato al 13° posto nel ranking classico, ma soprattutto al 9° nella Race to London, che vale l’accesso al torneo di fine anno. Questa nona ...

Matteo Berrettini? Cemento - erba e terra rossa : perché lui è il futuro del Tennis : Per molti la semifinale di un grande Slam rappresenta l' occasione della vita. Per Matteo Berrettini può invece essere la rampa di lancio di una grande carriera. Cresciuto nel mito di quel Roger Federer che gli ha impartito una lezione importante negli ottavi di Wimbledon, Berrettini ha disputato un

US Open – Quanto ha guadagnato Matteo Berrettini? Il Tennista italiano riceve un maxi assegno dopo la semifinale : Matteo Berrettini esce sconfitto dalla semifinale degli US Open contro Nadal, ma ha un buon motivo per sorridere: i guadagni schizzano alle stelle La cavalcata trionfale di Matteo Berrettini agli US Open è terminata in semifinale. Il tennista italiano è stato fermato da Rafa Nadal, scoglio ancora insormontabile per il giovane romano che ha comunque dimostrato di poter arrivare in fondo anche nei tornei più importanti del calendario, ...

Il Tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli US Open : Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, parte del Grande Slam: ha battuto il francese Gaël Monfils in 5 set (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6). Incontrerà il

Il Tennista Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open : Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, parte del Grande Slam: ha battuto agli ottavi il russo Andrey Rublev in tre set, per 6-1, 6-3, 7-6.

Tennis - US Open 2019 : chi sarà l’avversario di Matteo Berrettini al secondo turno? Programma - data - orario e tv : Grande prova di Matteo Berrettini (n.25 del mondo), impegnato nel primo turno dello US Open 2019 di Tennis. L’azzurro ha sconfitto il francese Richard Gasquet (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 2-6 6-2 togliendosi la soddisfazione di qualificarsi al secondo round dello Slam di New York. Un Tennis convincente quello del giocatore nostrano, capace di piegare un rivale insidioso come il francese. Lo US Open di Tennis è su ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. In campo Matteo Berrettini - Fabbiano e Sonego : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte alta). Dopo l’esordio di Novak Djokovic e Roger Federer, oggi tocca a Rafael Nadal e non sarà un esordio semplice per il maiorchino. Infatti il numero due del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Matteo Berrettini lotta ma cede in due partite a Juan Ignacio Londero : Esordio fatale per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense l’azzurro cede in due set alla wild card argentina Juan Ignacio Londero, che si impone per 7-6 (3) 6-3 in un’ora e ventisette minuti di gioco, regalandosi al secondo turno la sfida contro la testa di serie numero 3, lo svizzero Roger Federer. Nel primo set i primi dieci giochi sono dominati dai servizi, con il giocatore in ...

ATP Montreal – Matteo Berrettini dà forfait : ancora problemi alla caviglia per il Tennista italiano : Matteo Berrettini costretto a dare forfait dal Masters 1000 di Montreal: il tennista italiano ha ancora problemi alla caviglia Matteo Berrettini a Montreal non ci sarà. Il tennista italiano è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha costretto a dare forfait dall’ATP 250 di Gstaad, nel quale l’anno scorso vinse il suo primo trofeo nel circuito maggiore. John Millman prenderà il posto di Berrettini nel main draw di Montreal ...

Tennis : Matteo Berrettini punta a confermarsi sul cemento americano : La caviglia destra sta migliorando, ma Matteo Berrettini è ancora in dubbio per il Masters 1000 di Montreal. Il romano è fermo da Wimbledon e ha dovuto saltare i tornei sulla terra rossa europea (l’anno scorso aveva vinto a Gstaad) e poi i primi sul cemento americano, rimandando dunque il suo ritorno in campo proprio in Canada. Sicuramente l’infortunio è arrivato nel momento peggiore, con Berrettini lanciatissimo in classifica e con ...