La Corte dei Conti | «Illegittimi i voli  di Stato di Matteo Salvini»

La Corte dei Conti : “I voli di Stato di Matteo Salvini sono stati illegittimi” : La Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio ha trasmesso gli atti sui voli di Stato del segretario della Lega Matteo Salvini ai colleghi della sezione penale.Continua a leggere

Concorso Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti : domande entro novembre : La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti ha indetto un Concorso di II grado, per titoli ed esami, per il conferimento di 40 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, tuttavia, l'Amministrazione ha il potere di assegnare non solo le posizioni messe a Concorso, ma anche quelle che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti decretati ...

Ritardi nella ricostruzione post terremoto in Umbria - scatta l’inchiesta della Corte dei Conti : La ricostruzione post terremoto del 2016 nel centro Italia ha subito evidenti Ritardi, come hanno segnalati a più riprese cittadini e comitati delle zone terremotate. Ora la procura regionale umbra della Corte dei Conti ha deciso di avviare un fascicolo di indagine per accertare eventuali danni all'erario causati dai Ritardi.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia : la Corte dei Conti indaga sulla ricostruzione : La Corte dei Conti, nell’ambito del parere necessario per la registrazione definitiva dei provvedimenti, ha richiesto chiarimenti e approfondimenti alla struttura commissariale per la ricostruzione post sisma su alcuni aspetti di quattro delle ultime ordinanze emesse. A informare l’Ufficio speciale della ricostruzione Marche delle osservazioni mosse dalla magistratura contabile romana sulle ordinanze, è stato il commissario Piero ...

Sisma - procura umbra della Corte dei Conti indaga sulla ricostruzione : “Accertamenti su danni pubblici per interventi tardivi” : Accertamenti su eventuali “danni pubblici” nella ricostruzione post terremoto del 2016. La procura regionale umbra della Corte dei Conti si muove dopo le sollecitazioni degli scorsi mesi arrivate dal numero uno umbro tra i magistrati contabili, Antonio Giuseppone. Il fascicolo d’indagine – è stato reso noto – riguarda eventuale danni pubblici conseguenti alla mancata o tardiva ricostruzione in seguito al Sisma di 3 ...

Lodo Longarini - la Corte d’appello dà ragione allo Stato : sbloccati 800 milioni del ministero dei Trasporti pignorati dall’imprenditore : La Corte d’appello di Roma ha dato ragione all’Avvocatura dello Stato, che agiva per conto del ministero delle Infrastrutture, contro il costruttore marchigiano Longarini. La sentenza del 26 luglio scorso, fa sapere il Mit, consente di recuperare al bilancio dello Stato circa 800 milioni in precedenza pignorati dall’imprenditore in forza di lodi arbitrali che ora vengono riconosciuti come nulli. Si chiude così una vicenda annosa iniziata ...

Corte dei conti europea ottiene accesso a documenti Bce/Ssm su vigilanza banche : La Corte di conti europea ha ottenuto, come richiesto lo scorso gennaio, il “pieno accesso a tutti i documenti” della vigilanza bancaria esercitata dalla Bce necessari per il controllo sui conti pubblici . Il responsabile dell’SSM (Meccanismo unico di vigilanza o Single Supervisory Mechanism) Andrea Enria ha impostato la sua presidenza nel segno di una maggiore trasparenza e questo nuovo accordo Bce/Eca ne è la conferma. Non saranno comunque ...

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky - l’avvocato russo morto in carcere nel 2009 in circostanze molto sospette : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky, un avvocato russo oppositore di Putin morto in carcere alla fine del 2009. Magnitsky fu arrestato nel 2008 con l’accusa di frode fiscale, e rimase

Sicilia : Corte dei Conti - 'troppi dipendenti poco qualificati' (3) : (AdnKronos) - La contrazione della spesa per il personale della Regione è stata pari a 4,5 punti percentuali, pari a 37 milioni di euro, di cui 29 per retribuzioni e 7 per oneri sociali. Tuttavia, rileva la Corte dei Conti, "la spinta alla contrazione della spesa appare già in via di esaurimento ed

Sicilia : Corte dei Conti - 'troppi dipendenti poco qualificati' (2) : (AdnKronos) - Nell'isola, tra il 2015 e il 2017, i dirigenti regionali sono scesi da 1692 a 1350, mentre il personale non dirigenziale è diminuito da 15.365 unità a 13.571. In totale, nel 2017, la Regione Siciliana contava 14.921 dipendenti, con una variazione in negativo del 12,52 % rispetto al 201

Sicilia : Corte dei Conti - 'troppi dipendenti poco qualificati' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - La Regione Siciliana paga troppi dipendenti poco qualificati e assunti con criteri non meritocratici. L'ennesima denuncia arriva dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in un corposo capitolo della 'Relazione 2019' sulla spesa per il personale degli enti territor

Sicilia : Corte dei Conti - ‘troppi dipendenti poco qualificati’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La Regione Siciliana paga troppi dipendenti poco qualificati e assunti con criteri non meritocratici. L’ennesima denuncia arriva dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in un corposo capitolo della ‘Relazione 2019’ sulla spesa per il personale degli enti territoriali nel triennio 2015-2017, ora diffuso dal Centro Pio La Torre. “La Corte dei Conti segnala una riduzione ...

Enti locali - Corte dei Conti : “Più di metà dice di avere controlli di gestione adeguati. Ma molti sono inattendibili” : “Difficoltà operative ancora numerose”, “forti resistenze culturali“, “diffusi ritardi di attuazione“, “assenza della contabilità analitica“, “inadeguatezza delle tecniche di campionamento”, “carente ricorso ad alcuni indicatori”. E’ il quadro che emerge da un’indagine della Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni di 852 amministrazioni, tra cui 747 Comuni ...

