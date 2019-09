L' 11 settembre 18 anni dopo

Diciotto anni di paura e speranza dopo l'11 settembre 2001 : Il giorno 11 Settembre del 2001 o semplicemente “nineleven” come dicono gli americani in un unico tragico respiro, sul calendario ufficiale dell’Empire State Building compare scritto in rosso, come una ricorrenza civile o religiosa.Dal 2002, infatti, l’anniversario della distruzione delle Torri Gemelle del World Trade Center di Manhattan, il più grave attacco terroristico subito dagli Stati Uniti in casa loro, ...

Imma Tataranni sostituto procuratore - dal 22 settembre su Rai uno : Al via domenica 22 settembre una nuova fiction Rai. Stiamo parlando di Imma Tataranni - sostituto procuratore tratta dai romanzi della famosa autrice Mariolina Venezia che ha all'attivo diverse pubblicazioni che hanno per protagonista Immacolata, detta Imma. Una donna forte che non fa sconti a nessuno e che ha imparato a non chiedere niente alla vita. Tutto quello che ha è merito suo, è una donna determinata e un po' sopra le righe che vive a ...

11 settembre 2001 : diciotto anni fa l'attentato a New York che è impossibile dimenticare : diciotto anni dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York, gli Stati Uniti invitano tutto il mondo a non dimenticare mai quello che è successo, a ricordarsi delle quasi 3000 persone che quel giorno persero tragicamente la vita. Le vittime dell'11 settembre I nomi delle persone la cui vita fu barbaramente interrotta quel giorno sono scolpiti nelle fontane di ground zero, ma in mezzo a quelle migliaia di nomi ...

11 settembre - 18 anni fa : una tragedia mai finita : Le immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ...

11 settembre : oggi l’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle - appelli a “non dimenticare mai” : oggi, 11 Settembre, è il giorno di commemorazioni, cerimonie e appelli a “non dimenticare mai“: si attende come sempre grande partecipazione a Ground Zero, mentre il presidente Trump dovrebbe presenziare ad un evento al Pentagono. Il vicepresidente Mike Pence raggiungerà invece il terzo sito di attacco in Pennsylvania. Le cerimonie per l’anniversario ricorderanno le quasi 3000 persone morte quando gli aerei dirottati si ...

11 settembre - 18 anni dopo la tv non dimentica : 18 anni dopo l'11 settembre, la tv italiana riesce a proporre ancora contenuti inediti per ricordare l'orrore di quella giornata che cambiò il mondo occidentali e diede il via a una delle guerre più lunghe, e inconcludenti, della contemporaneità. In occasione dell'anniversario, quindi, dell'11 settembre 2001, diversi canali propongono film e documentari per omaggiare le vittime, ricordare gli eventi di quella incredbile giornata, riflettere ...

18 anni fa l'11 settembre - New York si prepara al ricordo : Per il 18esimo anno, New York si prepara a commemorare le vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.

11 settembre - 18 anni dopo si diplomano pompieri i figli dei vigili del fuoco morti durante l’attacco al World Trade Center : Sono tredici e tra poco si diplomeranno pompieri all’Accademia dei vigili del fuoco di New York. La loro storia però si distingue rispetto a quella dei loro futuri colleghi: sono i figli di alcuni pompieri morti per aiutare le vittime degli attacchi contro il World Trade Center. Non sono i primi: dal 2001, l’accademia del FDNY – New York City Fire Department – ha visto decine di diplomati figli di pompieri, ma la classe di ...

11 settembre - 18 anni dopo si diplomano pompieri i figli dei vigili del fuoco morti durante l’attacco al Word Trade Center : Sono tredici e tra poco si diplomeranno pompieri all’Accademia dei vigili del fuoco di New York. La loro storia però si distingue rispetto a quella dei loro futuri colleghi: sono i figli di alcuni pompieri morti per aiutare le vittime degli attacchi contro il Workd Trade Center. Non sono i primi: dal 2001, l’accademia del FDNY – New York City Fire Department – ha visto decine di diplomati figli di pompieri, ma la classe di ...

Imma Tataranni : la nuova serie Rai in sei puntate parte domenica 22 settembre : Il palinsesto autunnale di Rai 1 si prospetta ricco di novità e fiction pronte a stupire i telespettatori, tra esse nella programmazione della rete ammiraglia Rai spicca la nuova serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La fiction terrà compagnia al pubblico per ben sei prime serate a partire da domenica 22 settembre, le puntate saranno tratte da tre romanzi della scrittrice Venezia: "Rione Serra ...

Brera - il fuoriclasse della penna stregato dal Genoa : l'8 settembre avrebbe avuto 100 anni : Tra pochi giorni avrebbe compiuto 100 anni, Gianni Brera, celebre giornalista sportivo e gran tifoso del Genoa, riecheggia tra i racconti di chi lo ha vissuto. Qualcuno potrebbe definirlo un personaggio mitologico, proprio come il Grifone, altri semplicemente un fuoriclasse con la penna. Gianni Brera è stato l'esempio lampante di un giornalismo sbottonato, incisivo, originale e perennemente sorprendente. L'incastro perfetto di parole e ...

“Scala incontra New York” - 16 anni dopo l'11 settembre : L’11 settembre di sedici anni fa un attentato terroristico a New York sconvolse e cambio la vita di milioni di persone. Una delle più grandi tragedie del mondo contemporaneo. Oggi come allora, Scala, il paese più antico della Costiera amalfitana, commemora con una tre giorni di eventi quella tragica giornata. La manifestazione, “Scala incontra New York”, giunta alla XVI edizione che si terrà dal 7 al 9 ...

6 settembre 1925 : oggi Andrea Camilleri avrebbe compiuto 94 anni : Lo scrittore siciliano era nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925. Da bambino e poi da ragazzo vide la parabola del fascismo, periodo su cui tornò più volte a riflettere, dalla prospettiva della sua Sicilia. Qui era nato il mélange culturale e linguistico da cui sarebbe nata la figura del Commissario Montalbano.Continua a leggere

settembre 2019 - tra anniversari ed eventi : 1 Settembre Venticinque anni fa, esce nelle sale italiane Il Postino, a circa tre mesi dalla scomparsa di Massimo Troisi, che fa di questa pellicola il testamento spirituale dell’attore di San Giorgio a Cremano. 2 Settembre Settantaquattro anni fa, la fine della seconda guerra mondiale. Dopo la resa della Germania, anche il Giappone mette fine all'ultimo fronte aperto di guerra: in seguito alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il governo ...