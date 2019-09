Eutanasia | Cei no diritto a morte Suicidio assistito | Bassetti si affida a

SkyTG24 : Eutanasia, Cei: 'Non esiste un diritto a darsi la morte' - SteadfastOnlus : LA RICCHEZZA DELLA VULNERABILITA' Intervento di Emmanuele Di Leo, Presidente #SteadfastONLUS, presso il Tavolo Fami… - SteadfastOnlus : NO #SUICIDIOASSISTITO NO #EUTANASIA Di seguito l'intervento del Cardinal Gualtiero #Bassetti durante la conferenza… -

Dalla Rete Google News

Agenzia ANSA

"Per salvaguardare appieno la dignità del vivere e del morire, occorre favorire occasioni di confronto, come quella odierna, in cui elaborare risposte non dettate ...