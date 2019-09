Ciacci scatenato contro gli influencer | Sei scappati di casa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Serena Granato Durissimo l'affondo di Giovannisulla categoria delle webstar, in diretta a Pomeriggio 5 La nuova stagione di Pomeriggio 5 è ufficialmente iniziata questa settimana. Nell'ultima puntata del format condotto da Barbara d'Urso, l'esperto di tendenze e costumista, Giovanni, si ècriticando la categoria deglisi auspica, tuttavia, che molto presto sul web possano essere promossi contenuti diversi, non necessariamente legati all'aspetto estico. E, a tenere alta la bandiera delle webstar, ci ha pensato l'ex gieffina Valentina Vignali, che, ospite nel salottino del talk-show di Canale 5, ha ricordato che dal suo canto promuove sui social la prevenzioneil cancro, perché colpita in passato da un tumore maligno alla tiroide. "Io promuovo anche altro, parlo di salute ad esempio", ha infatti dichiarato la Vignali. Ma dalla ...

zazoomblog : Pomeriggio 5 Ciacci scatenato sulla Vignali: “Cafonata”. Lei: “Hai ragione” - #Pomeriggio #Ciacci #scatenato… - carmenFashionCr : Pomeriggio 5 Ciacci scatenato sulla Vignali: “Cafonata”. Lei: “Hai ragione” -