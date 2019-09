Life is Strange 3 si farà?

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 10 settembre 2019) Se siete appassionati diis, sarete lieti di sapere che il co-direttore Michael Koch e lo scrittore Jean-Luc Cano hanno recentemente discusso sulla possibilità di sviluppare un terzo capitolo.is3 nella mente degli autori? Jean Luc Cano dichiara: Francamente non pensavo aiscome una Serie, anche perchè realizzare un videogioco non è facile. Quando finimmo di lavorare aise lo commercializzammo, fummo entusiasti di come fu accolto dai giocatori. Ricordo che Square-Enix ci contattò chiedendoci di fare unis2, qualora avessimo a disposizione una storia da raccontare. Michael Koch aggiunge: Personalmente non so se faremo unis3, attualmente stiamo lavorando per ultimare i lavori del sequel con l’ultimo episodio, ma si, abbiamo delle idee che vorremmo ...

RedShift_Gaming : Una nuova graphic novel di Life is Strange continuerà la storia di Max e Chloe - zazoomnews : Una nuova graphic novel di Life is Strange continuerà la storia di Max e Chloe - #nuova #graphic #novel #Strange - zazoomblog : Una nuova graphic novel di Life is Strange continuerà la storia di Max e Chloe - #nuova #graphic #novel #Strange -