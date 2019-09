Il Palermo chiede la gestione gratuita dello stadio Barbera

Palermo - Miccoli chiede perdono : il messaggio dell’ex attaccante [FOTO] : “Mi spiace avere creato una polemica sulla mia partecipazione alla gara delle vecchie glorie del Palermo . E’ un evento sportivo al quale io partecipo e avrei partecipato come uomo di sport che, credo, ha in qualche modo contribuito, insieme agli altri presenti e no, ai risultati e successi del Palermo ”. Così Fabrizio Miccoli suo suo profilo Instagram. L’ex attaccante è intervenuto sulle polemiche relative al suo ...

Palermo - il sindaco Orlando chiede ‘sfratto’ dallo stadio Barbera a vecchia proprietà : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al dirigente settore risorse immobiliari del comune della città siciliana di tornare in possesso dello stadio ‘Barbera‘ ancora in uso alla vecchia proprietà. Questa la lettera. “Assumere senza indugio ogni pertinente provvedimento di sgombero ed immissione in possesso dell’impianto sportivo“. Il settore competente “ha formalmente intimato alla U.S. Città ...