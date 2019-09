Governo | sì alla fiducia in Senato | Conte applaude e abbraccia Bonafede

Governo - l’intervento integrale di Salvini : “Non la invidio presidente Conte-Monti. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini e Renzi” : “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno deve eleggere un compitino a cui non crede neanche lui. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Renzi, Monti”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama. “Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. Lo diceva il 7 agosto una persona che oggi voterà la ...

Governo e accordi Pd-M5s - lunedì alla Pisana Consiglio straordinario : Roma – Le possibili evoluzioni del quadro politico nel Lazio, in coerenza con la formazione del nuovo Governo nazionale Pd-5S, arrivano in Consiglio regionale. Lunedi’ mattina dalle 10.30 si svolgera’ una seduta straordinaria dell’Assemblea della Pisana “su richiesta del centrodestra, e in particolare del capogruppo Stefano Parisi, rispetto a una discussione sulla situazione politica- ha spiegato in aula il ...

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova di Palazzo Madama. Ancora proteste leghiste contro Conte : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Fiducia al Senato : il Governo Conte II alla prova del voto di Palazzo Madama : Incassato l’ok alla Camera, l’esecutivo adesso ha pochi voti di vantaggio. L’esito intorno alle 18. Prenderà la parola anche Matteo Salvini. Emma Bonino dice «no»

Conte Bis - la ''palla'' passa al Senato : il Governo cerca la fiducia : A Palazzo Madama servono 161 sì per ottenere la fiducia, già incassata nella serata di ieri alla Camera. La diretta...

La "rissa" si sposta al Senato. Governo Conte alla prova dei numeri sulla fiducia : I numeri ci sono, ma vanno testati alla prima prova. Il Senato vota oggi la fiducia al Governo Conte bis. Il premier è stato subito accolto da urla e dal coro “traditore, traditore” da parte di alcuni senatori leghisti. Si è seduto tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Interno Luciana Lamorgese. La rissa di ieri a Montecitorio troverà quindi con ogni probabilità una sua ...

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova decisiva di Palazzo Madama : Incassata la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Governo Conte bis - la mossa del premier per dare un'anima alla nuova coalizione : «Ma come, sino a qualche giorno fa eravamo al Governo insieme. Si facevano le riunioni e ora ci insulta. E quegli altri che prima ci attaccavano ora battono le mani». Giancarlo Giorgetti,...

Migranti - no del Governo alla Alan Kurdi : I 5 immigrati a bordo della nave non possono sbarcare in Italia. E' la prima risposta negativa ad un appello da parte di un'imbarcazione delle Ong da parte della nuova minstra dell'Interno

Il Governo Conte 2 ottiene la fiducia alla Camera con 343 sì : Il governo Conte 2 incassa la fiducia alla Camera dei Deputati dopo una giornata lunga e travagliata. Al termine della votazione, è stato il presidente Roberto Fico a leggerne i risultati: 343 sì, 263 no e tre astenuti. I deputati presenti, dunque, erano 609, con 606 votanti. alla Camera il nuovo governo Conte sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU ha ottenuto 39 voti in più rispetto alla maggioranza fissata a 304. ...

Governo - diretta : sì alla fiducia al Conte bis alla Camera con 343 sì 263 no Il premier contestato da Lega e Fdi : «Andare al voto da irresponsabili» : Via libera dalla Camera alla fiducia al Governo Conte bis al termine di un dibattito durato tutto il giorno e con qualche momento di tensione. Sono stati 343 i sì alla fiducia e 263 i no dei...

Governo - diretta : sì alla fiducia al Conte bis alla Camera con 343 sì 263 no Il premier contestato da Lega e Fdi : «Andare al voto da irresponsabili» : Via libera dalla Camera alla fiducia al Governo Conte bis al termine di un dibattito durato tutto il giorno e con qualche momento di tensione. Sono stati 343 i sì alla fiducia e 263 i no dei...

Governo Conte - fiducia ok alla Camera : L'esecutivo giallorosso formato da Movimento 5 Stelle e Pd ottiene la fiducia alla Camera con 343 voti a favore. Domani...

Governo - Meloni : “Avete truffato gli italiani - Di Maio può allacciare le scarpe a Scilipoti” : “Non avrete la fiducia di Fratelli d’Italia perché non avrete il nostro rispetto. Mi sarei aspettata un pò meno di spocchia: volgare è imbullonarsi alle poltrona. Faremo una opposizione senza sconti a un Governo di politicanti. In migliaia hanno denunciato lo scempio delle istituzioni”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo nella Aula di Montecitorio durante le dichiarazioni di voto sulla ...