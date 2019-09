Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno una data di lancio | grazie a Evleaks

Una foto di Google Pixel 4 XL ci conferma le dimensioni dello schermo e il chipset : Google Pixel 4 XL beccato in una nuova foto leak che ci svela parecchie informazioni sulla scheda tecnica fra cui varie conferme sul chipset montato e sulla dimensione del display. L'articolo Una foto di Google Pixel 4 XL ci conferma le dimensioni dello schermo e il chipset proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 si mostra in video vestito di uno sgargiante arancione : Un nuovo breve video che ci permette di osservare la parte posteriore della scocca della versione arancione o corallo di Google Pixel 4. Guardiamolo insieme

Ecco le ultime novità su Redmi 8 e Redmi 8A - Google Pixel 4 XL e Samsung Galaxy M10s : Scopriamo insieme le ultime novità relative ad alcuni smartphone in arrivo: parliamo di Redmi 8 e Redmi 8A, Google Pixel 4 XL e Samsung Galaxy M10s

Google lancia la nuova campagna Switch to Pixel - in vista del lancio dei Pixel 4 : Da Google arriva una nuova campagna pubblicitaria dedicata agli smartphone della gamma Pixel e chiamata "Switch to Pixel". Guardiamo insieme i suoi video

Guardate i Google Pixel 4 in bianco e nero in queste foto leaked definite : A questo punto non ci sono più dubbi sull'aspetto di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL perché le foto leaked emerse oggi lasciano poco spazio all'immaginazione, anche perché risultano discretamente definite.

Guardate i Google Pixel 4 in questo video promo leaked di 1 minuto : Un video promozionale "rubato" conferma il design e alcune delle funzionalità di Google Pixel 4, il cui annuncio è sempre più vicino.

Android 10 ha rimosso la funzione Ambient Display sui Google Pixel : Il recente aggiornamento ad Android 10 continua a generare problemi agli utenti, che segnalano il mancato funzionamento dell'Ambient Display.

Che belli - che sono : ecco Google Pixel 4 e Pixel 4 XL in nuove foto dal vivo - anche in arancione : Da Slashleaks arrivano nuovi contributi che stuzzicheranno la curiosità di chi attende con impazienza il lancio di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

Google Pixel 4 avrà una fotocamera da paura con Audio Zoom - Live HDR e selfie grandangolari : Google Pixel 4 e Pixel 4 XL godranno di nuove funzionalità esclusive per la fotocamera: scopriamo cosa sono Audio Zoom, Live HDR e le altre novità scovate nel codice.

Un artista ha ricreato gli sfondi dei Google Pixel 4 : potete ingannare l'attesa scaricandoli qui : Le ultime indiscrezioni stanno incrementando le aspettative per Google Pixel 4, ma l'evento Made by Google è ancora distante. Per ingannare l'attesa, un artista ha ricreato gli sfondi visti nei recenti leak di Pixel 4 che sono disponibili per il download.

Ecco Google Pixel Themes - l'app per personalizzare Android 10 e i Google Pixel 4 : Scopriamo quale potrebbe essere l'aspetto finale di Google Pixel Themes, l'applicazione che permetterà di personalizzare i Google Pixel 4.

Che leak - sui Google Pixel 4 : 6 GB di RAM - foto - colori e tante novità per la fotocamera e Assistant : Nuove anticipazioni di aiutano a delineare il quadro di Google Pixel XL: zoom 8X, 6 GB di RAM e una inedita colorazione arancione insieme alla più classica bianca.

