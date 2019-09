Gboard 8 7 beta introduce delle nuove regolazioni per la tastiera | rollout partito

Ci sono un sacco di novità in Gboard 8.5 beta - fra cui la Modalità scura : Il codice contenuto nell'APK di Gboard 8.5 beta presenta una serie di modifiche che riguardano un tema scuro per le impostazioni, la rimozione della funzione GIF della fotocamera, la prossima integrazione con Google Assistant per condividere i risultati di ricerca nei messaggi e i suggerimenti per GIF e adesivi per le emoji. L'articolo Ci sono un sacco di novità in Gboard 8.5 beta, fra cui la Modalità scura proviene da TuttoAndroid.