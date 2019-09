Offese sul web | Salvini querela il giornalista Rai Viale Mazzini corre ai ripari | codice

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2019) MatteoMatteoquerelerà ilRai che lo aveva criticato e offeso su Facebook. C’era da aspettarselo: i toni utilizzati sui social dal caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, avevano travalicato i limiti della decenza, soprattutto per quel riferimento irriguardoso e fuori luogo riservato alla figlia dell’ex Ministro. “Avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate” aveva scritto il cronista, che prima ancora aveva ipotizzato una brutta fine per il leader leghista scalzato dal governo (“Con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi ti spari nemico mio“). Parole che hanno creato scompiglio e imbarazzi a. In una nota, infatti, la Rai ha fatto sapere di aver avviato un procedimento disciplinare urgente nei confronti del, definendo “gravissime” le sue ...

