CorSport | L’Italia batte la Finlandia con la mano fatata di Mancini

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019)la2-1 con reti di Immobile e Jorginho e infila la sesta vittoria consecutiva nelle gare per la qualificazione per Euro 2020, già in tasca. Sul Corriere dello Sport il commento alla partita di Alberto Polverosi, con il quale elogia ladi, che è andato in campo con cinque uomini nuovi rispetto all’Armenia. Izzo e Acerbi in difesa, Sensi in mezzo, Immobile e Lorenzo Pellegrini in avanti. Scelte che, ammette, avevano destato qualche perplessità e che invece ci fanno scoprire di avere due centravanti, Belotti e Immobile. A servire due palle gol per Ciro è stato Chiesa. “La partita ha detto che, dopo aver abbandonato il bel gioco in Armenia, si è rimessa in cammino sulla nota strada, che Immobile ha sostituito bene Belotti, che Chiesa ha fatto finalmente una partita vera, che Barella ha giocato un secondo tempo da applausi, ...

sscalcionapoli1 : Sfida tra De Laurentiis e Zhang all’ECA: domani si elegge il rappresentate per l’Italia. CorSport: il patron azzurr… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Sfida tra De Laurentiis e Zhang all'ECA: domani si elegge il rappresentate per l'Italia. CorSport: il patron azzurr… -